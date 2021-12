चंदेलकालीन तालाब पर नहीं किसी का ध्यान, पानी को रोकने वाली पाखी को तोड़ा तो कही टूट रही बंधान

नगर पालिका क्षेत्र में चंदेलकालीन बृंदानवन तालाब है। जहां पर शहर का प्रसिद्ध झिरकी बगिया मंदिर और उपवन पार्क बना हुआ है।

SDM and Tehsildar investigated, but no action taken