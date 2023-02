श्रीजी का अभिषेक शांति धारा नव देवता की पूजन, योग मंडल का किया गया विधान

Submitted by:

शहर की नंदीश्वर कॉलोनी स्थित आदिनाथ धाम त्रिकाल चौबीसी का पंचकल्याणक महोत्सव शहर के ढोंगा मैदान में शुक्रवार से शुरू हो चुका है। शनिवार की सुबह 6.30 मंगलाष्टक श्रीजी का अभिषेक शांति धारा नव देवता की पूजन, इसके बाद योग मंडल विधान किया गया।

Second day of Panchkalyanak festival of Trikal Chaubisi