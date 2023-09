२७९ सफाई कर्मचारी, १५ ऑटो ट्रपर और ७ ट्रैक्टर ट्राली के भरोसे सफाई

नगरपालिका द्वारा शहर के २७ वार्डों से कचरा संग्रहण करने के लिए १५ ऑटो टे्रपर और ७ ट्रैक्टर ट्राली लगाई गई है, उसके बाद डोर-डोर टू कचरा संग्रहण करने में चूक होती रही है। कचरा वाहनों की संख्या बढ़ाने ने के लिए स्वच्छ विभाग कके कर्मचारियों द्वारा डिमांड भी भेजी गई है।

Shortage of vehicles for door to door garbage collection, demands given several times, vehicles unable to reach all wards