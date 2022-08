फर्नीचर कम प्रवेश छात्रों की संख्या हो गई अधिक, परीक्षा के लिए विद्यालयों का लेना पड़ रहा सहारा

जिले में स्नातक और स्नातकोत्तरों की संख्या १० और ५ निजी महाविद्यालय संचालित हो रहे है। लेकिन सरकारी १० महाविद्यालयों में 8 हजार ४४४ सीटें ही आवंटित है। उसमें से ६ हजार ६ हजार 758 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ले लिया है।१ हजार 68६ सीटें खाली पड़ी है। जिनके लिए छठवां राउंड चलाया जाएगा।

Sixth round for admission will be conducted in colleges where seats are vacant