५० से कम संख्या वाली गौशालाओं को नहीं मिलेगा शासन से अनुदान

जिले में दो से तीन ग्राम पंचायतों के बीच में १०३ गौशालाएं बनाई गई है। जिसमें से ४२ गौशालाएं संचालित हो रही है। इन गौशालाओं में ५ हजार से अधिक गायें उपसंचालक पशुपालन विभाग के अनुसार दर्ज है। इनमें से ३८ गौशालाओं के लिए अगस्त वर्ष २०२२ से फरवरी २०२३ तक राशि जारी की गई है।

Some gaushalas have not been started and the amount has been approved