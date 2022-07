खेल मैदानों की नहीं है सुरक्षा, खेल के लिए

जिले में खेलों को लेकर खिलाडिय़ों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। खेल विभाग के साथ अन्य जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के चलते खेल मैदान बर्बादी की स्थिति में है। चाहे माता बेटी बाई ढोंगा मैदान हो या फिर पुलिस लाइन हो या फिर गंजी खाना खेल मैदान हो।



टीकमगढ़. जिले में खेलों को लेकर खिलाडिय़ों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। खेल विभाग के साथ अन्य जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के चलते खेल मैदान बर्बादी की स्थिति में है। चाहे माता बेटी बाई ढोंगा मैदान हो या फिर पुलिस लाइन हो या फिर गंजी खाना खेल मैदान हो। जबकि टीकमगढ़ जिले में खेल मैदानों से अच्छा कही नहीं है। लेकिन उनकी देखरेख करने में लापरवाही की जा रही है। जिसके कारण खिलाडिय़ों को खेल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शहर का गंजी खाना खेल मैदान और ढोंगा खेल मैदान आज असुरक्षित पड़ा हुआ है। जबकि इस खेल मैदानों में प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हांकी में अपना हुनर दिखा रहे है। लेकिन स्थानीय और जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण दोनों खेल मैदान उजड़े नजर आ रहे है। जेल रोड स्थिति गंजीखाना खेल मैदान में वीर सिंह जू देव हॉकी टूर्नामेंट के पहले लाखों रुपए खर्च किए गए थे। वहीं ढोंगा मैदान में भी करोड़ों रुपए सुविधाओं के लिए खर्च किए गए थे। लेकिन दोनों खेल मैदान आज असुरक्षित पड़े हुए है। गंजी खाना खेेल मैदान में चारों ओर घास दिखाई दे रही है। उसमें बारिश का पानी लबालव भरा हुआ है। जहां पर खिलाड़ी भी सुबह शाम खेल नहीं पा रहे है। जबकि वह मैदान चारों ओर की दीवारों के अंदर कैद है।





