आंगनबाड़ी केेंद्रों के पास खुला पड़ा कु आं छत में पड़ी दरारें

ग्राम पंचायत अजनौर में आंगनबाड़ी केंद्र के पास कु आ खुला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने उसका पानी उपयोग करना बंद कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र भवन की छत भी दरारें खा गई है। जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है।



टीकमगढ़. ग्राम पंचायत अजनौर में आंगनबाड़ी केंद्र के पास कु आ खुला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने उसका पानी उपयोग करना बंद कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र भवन की छत भी दरारें खा गई है। जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मामले की शिकायतें ग्रामीणों के साथ अभिवकों ने जिम्मेदारों से की है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

गांव के धर्मदास अहिरवार, अमना, मनीराम, कोमल, वीरन, देशराज परिहार और अमर सिंह लोधी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र 8३ के पास कुआं बना हुआ है। वह ंकुआं केंद्र की दीवार से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। जहां केंद्र के नौनिहाल भी खेल कूंद करते है। इन दिनों पर वह फुल भरा हुआ है। जिसमें साफ पानी की जगह गंदा पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि केंद्र के पास कुआं में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना था कि केंद्र भवन की छत में दरारे पड़ी हुई है। जिसमें बारिश का पानी तो टपकता है। जहां नौनिहालों को बैठने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Sometimes a big accident can happen, complaints have been made many times to avoid accidents