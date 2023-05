पानी सप्लाई के लिए दो योजना, उसके बाद भी दूसरे दिन नहीं पहुंच रहा पेयजल

नगरपालिका के २७ वार्डों की प्यास बुझाने के लिए दो योजनाएं काम कर रही है। उसके बाद भी वह शहर वासियों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। हालात यह हैं कि तीसरे दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी के लिए चिलचिलाती धूप में घंटों तक नलों का इंतजार करना पड़ता है।

Somewhere water is being supplied for 15 minutes and somewhere for two hours