छाबनी बन गया लुहरगुवां गांव, उतारने नहीं दे रहे शव

टीकमगढ़. दिगौड़ा थाना क्षेत्र के लुहरगुवां गांव में सोमवार को लखन सिंह पुत्र आशाराम घोष ५० वर्षीय अधेड़ का शव आरोपियों की जमीन पर खड़े महुआ के पेड़ पर लटका मिला। शव को देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिजन और ग्रामीणोंं ने शव को उतारने नहीं दिया। पुत्र की मौत के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मौके पर एसपी को बुला रहे थे। मामला गर्म होता गया और भीड़ सैकड़ों की संख्या में जुड़ती गई। उसके बाद एएसपी एमएल चौरसिया, एफएसएल अधिकारी डॉ प्रदीप यादव, जतारा एसडीओपी, मोहनगढ़ थाना, लिधौरा थाना और दिगौड़ा थाना पुलिस पहुंची। उन्होंने मामले को शांत कराया और पुत्र के आरोपियों पर ५-५ हजार रुपए का इनाम घोषित किया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है।

परिजनों ने बताया कि २४ मई को २२ वर्षीय शिवम सिंह घोष वर्माडांग के हाट बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था। उस पर गांव के थान सिंह घोष, ललित घोष और अमित घोष द्वारा अवैध शराब बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन वह अवैध खराब बेचने के लिए मना कर रहा था। उन्होंने बीच हाट बाजार में मारपीट कर दी। जिससे उसे बेइज्जती महसूस हुई तो घर आकर फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिजनों के बयानों पर पुलिस ने तीनों अरोपियों के खिलाफ धारा ३०६ के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। लेकिन उनकी गिरफ्तार नहीं की गई। उनके द्वारा उसके पिता और परिजनों पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, रविवार की शाम मृतक के पिता लखन सिंह पुत्र आशाराम घोष 50 वर्ष वर्माडांग के हाट बाजार में सब्जी लेन के लिए गया था और सोमवार को उनका शव आरोपियों की जमीन पर खड़े महुआ के पेड़ पर लटकता मिला। मामले को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। माहौल बिगड़ता गया, लोग काफी संख्या में जुड़ते गए। उसके बाद लुहरगुवां गांव छाबनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने पुत्र के आरोपियों पर ईनाम घोषित किया गया और पिता की मौत की जांच शुरु कर दी।

यह थी घाटना

सोमवार को दिगौड़ा थाना क्षेत्र के लुहरगुवां निवासी लखन सिंह पुत्र आशाराम घोष 50 वर्ष महुआ के पेड़ पर फ ांसी के फ ंदे पर झूलता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मृतक का शव सुबह 8 बजे से दोपहर 12.30 तक उतरने नहीं दिया। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ विभिन्न थानों की पुलिस पहुंची। चारों ओर पुलिस जवानों को तैनात किया गया। उसके बाद परिजनों की मांगों पर कार्रवाई की गई। उनके आश्वासन पर शव को नीचे उतारकर, पंचनामा व मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है।

