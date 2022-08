आंगनबाडी और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का होगा कायाकल्प, 75 हजार लगाए जाएगें पौधेंं

निवाड़ी जिले की आंगनबाडिय़ों का कायाकल्प किया जाएगा। नौनिहालों को सुविधाएं देने के लिए विभिन्न की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें खेल मैदान, बैडमिंटन, फर्नीचर, लाइब्रेरी के साथ अन्य स्मार्ट फोकस किया जाएगा।



टीकमगढ़. निवाड़ी जिले की आंगनबाडिय़ों का कायाकल्प किया जाएगा। नौनिहालों को सुविधाएं देने के लिए विभिन्न की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें खेल मैदान, बैडमिंटन, फर्नीचर, लाइब्रेरी के साथ अन्य स्मार्ट फोकस किया जाएगा। पर्यावरण को देखते हुए पोषण आहार और ऑक्सीजन के लिए हजारों पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर की अध्यक्षता मेें खनिज पट्टाधारियों की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर तरुण भटनागर ने खजिन पटटाधारियों को निर्धारित गतिविधियों को समय-सीमा में पूर्ण करने की बात कही है।, जिसमें ग्राम देवरीबमनऊ के विद्यालय में फ र्नीचर व्यवस्था, स्कूल के शौचालयों की मरम्मत करवाना। 1 हजार 850 पौधे लगवाने, उनकली सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग करवाने के निर्देश दिए है। ग्राम मोहनपुरा, ग्राम पंचायत पुछीकरगुवां में स्मार्ट क्लास तैयार करवाने, आंगनबाडी केंद्रों की मरम्मत करवाने और स्कूल की मरम्मत करवाने के साथ साथ हैंडपम्प लगवाने की बात कही है। वहां पर 4 हजार 150 पौधे लगवाकर तार फेंसिंग करके15 अगस्त को पौधारोपण किए जाएगें।

ग्राम असाटी जंगल में सामुदायिक भवन की मरम्मत, गिदखिनी के माध्यमिक विद्यालय में बैडमिंटन के लिए मैदान की व्यवस्था, किशोरपुरा के प्राथमिक शाला की मरम्मत, फ र्नीचर की व्यवस्था एवं ग्राम पिपरा में स्कूल लाइब्रेरी एवं स्पोर्ट किट की व्यवस्था की जाएगी। वहां पर 4000 पौधे रोपण किए जाएगें। ग्राम बिहारीपुरा में नाली निर्माण के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्र में 10 बैड सहित सभी सुविधाओं की व्यवस्था। पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था। हायर सेकेण्ड्री पुछीकरगुवां में फ र्नीचर की व्यवस्था एवं स्कूल लाइब्रेरी एवं स्पोर्ट किट की व्यवस्था के साथ 4000 पौधे तार फेंसिंग के बीच किए जाएगें।

ग्राम देवरीकलरउ में आंगनबाडी केंद्र की मरम्मत, ग्राम पंचायत बिहारीपुरा के कार्यालय के फ र्नीचर एवं मोहनपुरा के स्कूल की मरम्मत एवं ग्राम बीजौर में सोलर लाइट की व्यवस्था के साथ साथ 2000 पौधे रोपण किए जाएगें। भीतरी में नाली निर्माण एवं सामुदायिक भवन की मरम्मत, ग्राम भगत की शाला में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था और पेयजल आरओ की व्यवस्था होगी। ग्राम देवरी कलरउ की प्राथमिक शाला की बाउंडी वाल निर्माण, ग्राम पुछीकरगुवां की सकूल की लाइब्रेरी एवं स्पोर्ट किट की व्यवस्था और 2000 पौधे रोपे जाएगें।

ग्राम पंचायत पठारी, राधापुर गांव में लाइब्रेरी सहित स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट किट की व्यवस्था। ग्राम पठारी में नालियों की मरम्मत की व्यवस्था तथा ग्राम पंचायत भवन की पुताई की व्यवस्था। 4 हजार 500 पौधे , कुवंरपुरा की शासकीय शालाओं में फि ल्टर वाटर, प्राथमिक शाला में खेल मैदान, स्कूल में शौचालय, प्राथमिक शाला में बाउंड्री वाल की व्यवस्था। 4 हजार 200 पौधेरोपण करवाना। ग्राम बावई की प्राथमिक शाला की मरम्मत और पुताई की व्यवस्था और नए शौचालय एवं बाउंड्रीवाल की व्यवस्था। स्कूल में 3 नए कमरों का निर्माण एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पानी की सप्लाई, सरकारी भूमि पर चारागाह की व्यवस्था। 4 हजार 200 पौधे तार फेंसिंग के बीच में रोपण कराए जाएगें। बाबई के प्राथमिक शाला की मरम्मत एवं नए शौचालय की व्यवस्था, स्कूल में 3 नए कमरों का निर्माण एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था। जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन से पानी की सप्लाई, सरकारी भूमि पर चारागाह की व्यवस्था।

