राजशाही दौर में किया गया था निर्माण, कभी होते थे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट

कुण्डेश्वर में राजशाही दौर के खेल मैदान पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे है। नेशनल टूर्नामेंट होने वाला मैदान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हॉकी, क्रि केट, फुटबाल के मैदान में गोबर और कचरा के ढेर लगे दिखाई दे रहे है।

State Samay playground in the grip of encroachment and disorders