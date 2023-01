दूसरी बार बदला अद्र्ध वार्षिक परीक्षाओं का समय

जिले में ठंड का कहर शुरू हो गया है। जिसके कारण हाइस्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र-छात्राएं ठंड से ठिठुरते हुए अद्र्ध वार्षिक परीक्षाओंं में शामिल हो रहे है। जहां छात्रों को राहत देने के लिए लोक शिक्षण आयुक्त ने परीक्षा का समय दूसरी बार बदल दिया है।

Students are chilling due to cold, students sitting on the ground under the open roof