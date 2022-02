यूक्रेन से घर लौटी विधि जैन, भारत के छात्र बंकरों में काट रहे दिन रात

यूके्रेन के खार्कीव से बड़ी मशक्कत के बाद विधि जैन घर वापस लौट आई है। घर आते ही मोहल्ला और शहर के लोग मिलने पहुंचे। एक साथ बैठकर खार्कीव से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट की घटना को बताई।

Students of India are in panic, spending day and night in bunkers