मध्यान्ह भोजन की जांच करने पहुंची संकुल टीम, समूह संचालक ने शिकायत करने पर छात्रों को धमकाया

बुधवार को पूनौलखास के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन वितरण की जांच करने के लिए संकुल केंद्र की टीम पहुंची। वहीं शिकायत करने वाले छात्र-छात्राओं को दीपा स्वसहायता समूह संचालक द्वारा डराया धमकाया गया। जिसकी शिकायत छात्रों ने पुलिस को पत्र देकर की है।

Students reached the police station to complain about the group operator