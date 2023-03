देख लें मामा, जमीन पर बैठकर भांजा-भांजी दे रहे परीक्षा

एक तरफ प्रदेश भर के छात्र-छात्राओं के लिए मामा बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों को अच्छे अंक लाने पर स्कूटी का प्रावधान कर रहे हैं, वहीं आज (रविवार पांच मार्च) से लाडली बहना योजना भी शुरू कर रहे हैं लेकिन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। कल्पना से परे कन्या हाईस्कूल दिगौड़ा में बनाए गए परीक्षा केन्द्र में कुल 14 में 9 कक्षों में परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं।

Students sitting on the ground in 9 out of 14 classes giving exams