बिजली बचाओ के लिए छात्र-छात्राओं की आयोजित होगी प्रतियोगिता

बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बिजली कं पनी द्वारा अब छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित करेंगी। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन की जाएगी। जिसमें कक्षा १० वीं तक छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाएगा। बिजली बचाव की प्रतियोगिता में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

Students up to 10th will be included, will be made aware of electricity theft and timely deposit of bills