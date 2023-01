प्री बोर्ड परीक्षाओं की जगह हो रही पूर्व अभ्यास परीक्षाएं

हाइस्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं अगले माह शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षा के पहले होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं को इस बार से बंद कर दिया है। उनके स्थान पर ब्लूप्रिंट निकालकर पूर्व अभ्यास परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। यह परीक्षाएं ३० जनवरी से १२ फरवरी तक होगी।

Students will be able to write exam copy from home also, students will check each other's copy