स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए खरीदे गए मोबाइल टेबलेट हो रहे अनुपयोगी साबित

जतारा ऑनलाइन शिक्षा से जोडऩे के लिए शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों को टेबलेट खरीदी के निर्देश दिए थे। इन टेबलेटों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, लेकिन वह अनुपयोगी साबित हो रहे है। जिसका लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है।

Tablets were bought 6 months ago under the instructions of the State Education Center, have now become showpieces