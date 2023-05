20 मई तक बढ़ा दी खरीदी तारीख, १२४२ किसानों का नहीं हुआ भुगतान भटक रहे किसान

समर्थन मूल्य खरीदी को लक्ष्य तक पहुंचने में संशय दिखाई दे रहा है। छह अप्रेल से १५ मई तक गेहूं खरीदी की जानी थी। जिसे बढ़ाकर २० मई कर दिया गया है। इसे अधिकारी बारिश का कारण बता रहे है। वहीं खरीद केंद्रों पर बेचे गए गेहूं का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण केंद्रों पर किसानों का आना बंद हो गया है।

Target of 8 lakh 50 thousand quintals, so far only 2 lakh 30 thousand 919 quintals of wheat has been procured