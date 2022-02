राजदूतों ने किए ओरछा रामराजा सरकार के दर्शन, रामराजा सरकार की कहानी सुनकर हुए विस्मृत, बोले विश्व में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है

.छोटी अयोध्या कही जाने वाली पर्यटन नगरी ओरछा में आठ देशों के राजदूत आए। उन्होंने सुबह से साइकलिंग की, उसी दौरान गेहूं की फसलों को देखा और बेतवा नदी के घाटों पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया।



टीकमगढ़.छोटी अयोध्या कही जाने वाली पर्यटन नगरी ओरछा में आठ देशों के राजदूत आए। उन्होंने सुबह से साइकलिंग की, उसी दौरान गेहूं की फसलों को देखा और बेतवा नदी के घाटों पर जाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। उसके बाद भगवान राजाराम के दर्शन किए, फिर राजाराम की कहानी सुनकर दंग रह गए और बोले विश्व में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है क्या। महलों की कलाकृति और पर्यटक ग्राम लाडपुरा में बुंदेली व्यजंनों का स्वाद चखा। इसके साथ ही बुंदेली कार्यक्रमों को देख, यहां की सराहना क ी।

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में दो दिन पहले आए आठ देशों के राजदूतों ने मंगलवार की सुबह से साइकलिंग की। उसी के साथ वहां के प्राकृृतिक सौंदर्य को देखा। समतल भूमि में लगहराती गेहूं की फसलों और नगर के किनारे बहती बेतवा नदी के किनारे वन विभाग के क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके बाद भगवान राजाराम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। फिर इमारतों को देखा और चतुर्भुज मंदिर की कलाकृतियों को देखा। इसके साथ ही छोटी अयोध्या कही जाने वाले ओरछा की कहानी सुननी। भगवान को दी जाने वाली सलामी गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में गाईड ने बताया। राजदूतों ने कहा कि विश्व में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है। जहां भगवान को सलामी दी जाती है।

ओरछा की दी जानकारी, दी जाती है गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी

मंगलवार को गाइड हेमंत गोस्वामी ने राजदूतों को अयोध्या से ओरछा राम के आने की कहानी सुनाई और बताया कि यह पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है, जहां भगवान को सशस्त्र सलामी दी जाती है। ऐसा सुनकर राजदूत अचंभित रह गए और कहा कि इस प्रकार का भी कोई मंदिर भारत में हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता, दर्शनों के बाद राजदूतों ने चतुर्भुज मंदिर का भ्रमण किया, उसकी स्थापत्य कला को बारीकी से देखा। उसके बाद सभी राजदूत लक्ष्मी मंदिर की विशेष चित्रकारी देखने गए। उन्होंने सुबह से ही ओरछा क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारतों और वास्तुकला के बारे में जानकारी लेकर साइकलिंग से भ्रमण किया।

एक साल पहले वल्र्ड हैरिटेज प्लेस का यूनेस्को ने दिया था दर्जा

विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 20 फ रवरी से आयोजित होने वाले 48वें खजुराहो नृत्य समारोह को देखने के लिए आठ देशों के राजदूत शुक्रवार को खजुराहो पहुंचे थे। उसके बाद शनिवार की दोपहर १२ बजे ओरछा आए। उसके बाद जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पुरानी इमारते के साथ अन्य वर्षो पुरानी कलाकृति को देखा। इमारतों में बनी चित्रकला को देखा। ऐतिहासिक इमारतों के साथ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा को एक साल पहले वल्र्ड हैरिटेज प्लेस का यूनेस्को ने दर्जा दिया था।

पर्यटक ग्राम लाडपुरा पहुंचे, बुंदेली संस्कृति को जाना, बुुंंदेली व्यजंनों का चखा, की सराहना

गाइड द्वारा राजदूतों को बुुंंदेली संस्कृति के बारे में बताया गया। उसके बाद बुंदेली कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में सभी से परिचय कराया गया। उसके बाद बुंदेली व्यजंनों के भोजन कराए गए। वहां के लोगों साथ फोटो निकलवाई गई। उसके साथ जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर मेघा तिवारी, पर्यटन इकाई के प्रभारी संजय मल्होत्रा, पुरातत्व प्रभारी घनश्याम बाथम और गाइड साथ रहे।





