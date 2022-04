शराब की नई दुकान खोलने का हो रहा पुरजोर विरोध, दिगौड़ा के ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

शराब के दुष्परिणाम को लेकर समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ है। राज्य सरकार भले ही आबकारी विभाग के माध्यम से राजस्व के लिए शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति दे रही है। लेकिन सामाजिक चेतना के कारण इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है।



टीकमगढ़.शराब के दुष्परिणाम को लेकर समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ है। राज्य सरकार भले ही आबकारी विभाग के माध्यम से राजस्व के लिए शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति दे रही है। लेकिन सामाजिक चेतना के कारण इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। दिगौड़ा में सामाजिक चेतना और शराब के दुष्परिणामों को देखते हुए इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विदित हो कि राज्य सरकार की अनुमति से दिगौड़ा में एक और आबकारी शराब की दुकान खोली जा रही है। जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ग्रामीण इस शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना जहां शराब की दुकान खोली जा रही है उसी रास्ते में मंदिर और स्कूल है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई स्वीकृत न केवल आस्था पर कुठाराघात है बल्कि इसका प्रतिकूल असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा।

Temple and school are on the same path where the new liquor shop is being opened