पानी टंकी निर्माण के बाद ही मिल पाएगा नया बस स्टैंड को पानी

नगरपालिका का अंतिम वार्ड २७ जो बिखरा पड़ा हुआ है। इस वार्ड में पेयजल सप्लाई सीधे बरीघाट से घरों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन कई मोहल्ले और कॉलोनी ऐसी है, जिसमें पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है।



टीकमगढ़. नगरपालिका का अंतिम वार्ड २७ जो बिखरा पड़ा हुआ है। इस वार्ड में पेयजल सप्लाई सीधे बरीघाट से घरों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन कई मोहल्ले और कॉलोनी ऐसी है, जिसमें पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है। नया बस स्टैंड तो पेयजल के लिए आज भी तरस रहा है। गर्मियों के समय टैंकरों के माध्यम से वहां पर पानी की पूर्ति की जाती है। वहीं यात्रियों को पेयजल बेचा जाता है।

शहर का वार्ड २७ छतरपुर रोड पर बसा हुआ है। इस वार्ड की नालियां और नाले कचरे से भरे पड़े है। उनकी सफाई भी समय पर नहीं की जा रही है। जिसके कारण कचरा एकत्रित होकर समस्या पैदा कर रहा है। जबकि स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर नपा के अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी भी दे चुके है। फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Tenders could not be done after acceptance, water will be delivered to rest of the colonies