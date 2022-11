नायब तहसील की जमीन से अतिक्र मण हटाने दो बार दिए नोटिस

खरगापुर क्षेत्र के कुडीला गांव में नायब तहसील की प्रस्तावित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। जिसकी कीमत एक करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई गुरुवार की सुबह से दो मशीनों और पुलिस बल के साथ प्रशानिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है।



टीकमगढ़/कुडीला. खरगापुर क्षेत्र के कुडीला गांव में नायब तहसील की प्रस्तावित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। जिसकी कीमत एक करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई गुरुवार की सुबह से दो मशीनों और पुलिस बल के साथ प्रशानिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। अतिक्र मण कारियों को दो बार नोटिस कार्रवाई भी की गई थी।

कुडीला गांव में नायब तहसील भवन और हाट बाजार के लिए जमीन प्रस्तावित की गई थी। उस जमीन पर ग्रामीणों ने मकानों का निर्माण कर लिया था। वहीं कई मकान निर्माण किए भी जा रहे थे। नायब तहसील भवन बनाने के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण कारियों को मकान निर्माण नहीं करने की बात की गई। उसके बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसके बाद दो बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए। उसके भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। फिर गुरुवार को दो स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर एक करोड रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया है।





