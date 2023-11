वर्ष २०१८-१९ में बनकर तैयार हो गई गई नगरपरिषद की ३१ दुकानें

नगरपरिषद द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से वर्ष २०१८-१९ में ३१ दुकानों का निर्माण किया गया था। दुकानों की नीलामी के लिए निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी। एक बार नीलामी प्रक्रिया की तैयारियां की गई थी, पक्षपात और गोपनीयता भंग होने के कारण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था।

The auction was canceled in the year 2020, now it is in ruins, there are cracks in the walls