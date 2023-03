आदिनाथ भगवान का मनाया गया जन्म शहर के प्रमुख चौराहों से निकाली गई शोभायात्रा

शहर की नंदीश्वर कॉलोनी में गुरुवार को जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती तीर्थंकर कल्याणक के रूप में मनाई गई। सुबह 6 बजे युवाओं द्वारा पारसनाथ धाम से आदिनाथ धाम तक बाइक रैली निकाली। सुबह 6:30 बजे से ही भक्तों का अपार जन समुदाय आदिनाथ धाम में एकत्रित होने लगा था। सुबह 7 निर्यापक मुनि सुधा सागर का पारसनाथ धाम से आदिनाथ धाम में आगमन हुआ।

The birth of Lord Adinath was celebrated, a procession was taken out from the main intersections of the city.