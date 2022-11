दो सप्ताह बाद पूनौलखास के विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की जांच करने पहुंचे बीआरसी एसडीएम को दिया जाएगा जांच प्रतिवेदन

दिगौड़ा तहसील क्षेत्र के पूनौल खास की प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में दीपा स्वसहायता समूह द्वारा वितरण किए जा रहे मध्यान्ह भोजन की जांचं करने बीआरसी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बच्चों से भोजन के बारे में चर्चा की। उसके बाद शिक्षकों और प्राचार्य से बात की। फिर समूह संचालक को फटकार लगाई।

The case of irregularities in the mid-day meal, the students complained to the police station on the threat of the group operator