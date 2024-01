अव्यवस्थाओं के बीच कृषि उपज मंडी, जीर्णशीर्ण हो गया किसानों के लिए बनाया गया पार्क

कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। किसानों के लिए निर्माण किया गया पार्क बदहाल हो गया है। वहीं कृषक विश्राम ग्रह और मैदान की साफ-सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इन व्यवस्थाओं को सही कराने के प्रयास कृषि मंडी प्रबंधन के दिखाई नहीं दे रहे है।

The chair broke and trees and plants along with weeds grew in the park.