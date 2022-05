सैलसागर और वृंदावन तालाबों को बचाने की कोशिशें हो रही नाकाम

शहर का सैलसागर और वृंदावन तालाब देखते ही देखते अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। किसी ने खेती तो किसी ने प्लाटिंग और किसी ने मकान बनाने के उद्देश्य से तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

टीकमगढ़. शहर का सैलसागर और वृंदावन तालाब देखते ही देखते अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। किसी ने खेती तो किसी ने प्लाटिंग और किसी ने मकान बनाने के उद्देश्य से तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस कारण से शहर की सुंदरता बेजान हो गई है। उनमें स्वच्छ पानी की जगह मकानों से निकलने वाला गंदा पानी ही जमा हो रहा है। मामले को लेकर प्रशासन ने कई बार अभियान चलाया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नगर प्रशासन और जिला प्रशासन नगर के तालाबों को संवारने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शहर की सुंदरता को हर समय और हर जगह खत्म किया जा रहा है। तालाबों को खत्म करने के लिए नगर के विभिन्न नालों को तालाब में मोड़ दिया है। इसके साथ ही तालाब की प्राचान दीवार को तोड दिया है। लेकिन उसे दोवारा स्थाई नहीं बनाया गया है। अब उसमें मकानों का गंदा पानी ठहरने के कारण मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाले जीवों ने भी जन्म ले लिया है। जिसके कारण प्रशासन को कई तरीकों के उपायों को करना पड़ रहा है। जिससे लोग सुरक्षित रह सके।

अब दोनों तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण

शहर के महेंद्र सागर तालाब और वृंदावन तालाब कुछ हद तक सुरक्षित बचे है। लेकिन उनकी जमीनों पर अतिक्रमण करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग तालाब की जमीन पर खेती का कार्य कर रहे है तो कई लोगों ने मकान बना लिए है। इसके साथ ही कई ने तो प्लाटिंग करना शुरु कर दिया है। यहां तक वहां पर मकान निर्माण करके निवास भी बन गया है। जिसके कारण तालाबों की अस्तित्व खतरे में पड़ा है।





