मुख्य सडक़ की नालियों की सफाई के बाद रूक गया अभियान

आगामी बारिश को देखते हुए नगरपालिका के अधिकारियों ने नाली और नाले सफाई के लिए अभियान शुरू किया था। पहले दिन जिला अस्पताल चौराहा की नाली सफाई हुई थी।

The condition of the main drains of the city is still bad