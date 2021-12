दिव्यांगों के लिए ना तो आरक्षित सीट और ना ही किराया सूची

.बसों में दिव्यांगों को किराया में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। वहीं बसोंं में किराया सूची भी चस्पा नहीं है।

टीकमगढ़.बसों में दिव्यांगों को किराया में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। वहीं बसोंं में किराया सूची भी चस्पा नहीं है। इस मनमानी पर परिवहन विभाग का भी ध्यान नहीं है। जिसके कारण दिव्यांगों को कोरोना काल में भी बसों में खड़ा होकर अपने स्थान तक जाना पड़ रहा है।

जतारा क्षेत्र के कमलेश घोष ने बताया कि सरकार हर बार किराए में ५० फीसदी छूट देने की बात कही गई थी। लेकिन बस स्टेण्ड की बसों में यह व्यवस्था नहीं है। यहां तक किराया सूची भी चस्पा नहीं की गई है। यात्रियों का कहना था कि २५ रुपए की जगह ४० रुपए और १०० रुपए की जगह १४० रुपए लिए जाने लगे है। मनमाने किराए से दिव्यांगों के साथ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कंट्रक्टर नहीं देते जानकारी

यात्री विमला आदिवासी, सुमन यादव, गोविंद्र कुशवाहा और नाथूराम पाल ने बताया कि हमारे साथ एक दिव्यांग है। उसका भी पूरा किराया लिया जा रहा है। जबकि सरकार ने ऐसे लोगों का आधा किराया लेने के लिए आदेश दिए थे। मामले की जानकारी और आधा किराया की बात कंट्रक्टर से की जाती है। लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कंट्रक्टर का कहना होता है कि मुझे इस संबंध में कोई जारी नहीं है।

ममनमाना वसूल रहे किराया

मऊरानीपुर जाने वाले यात्री राकेश श्रीवास, रोशन पटेल का कहना था कि महरौनी से आए है। मऊरानीपुर की ओर जाना है। कोरोना काल के पहले मऊरानीपुर का किराया अलग था। अब किराया अलग बता रहे है। लेकिन बस दरवाजा पर किराए की कोई सूची भी नहीं है। जिसके कारण प्रत्येक यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। जिसके कारण यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है।

आए दिन हो रहे विवाद

नए बस स्टेण्ड के दुकानदारों का कहना था कि किराया को लेकर बस स्टेण्ड पर आए दिन विवाद होते रहते है। यह विवाद किराया को लेकर होता रहता है। यहां तक यात्रियों द्वारा बस यूनियन के पदाधिकारियों को शिकायत की। लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

