ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजे का इंतजार

जिले में मार्च महीने में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अब भी मुआवजे का इंतजार है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी खेतों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे रिपोर्ट भेजने की बात कह रहे हैं, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं कहा जा रहा।

The crop in the fields was ruined due to heavy rain and hailstorm in the month of March