तालाबों की ध्वस्त हो गई नहरें, विभाग का उन्हें सुधारने का नहीं ध्यान

जिले में जनपद पंचायत, वन विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा वर्षो पहले ११०० तालाबों को चिन्हित किया गया था। उनमें से कई तालाब मृत हो गए थे। जिसमें 9६६ तालाब ही बचे थे। लेकिन उनमें से १०४ तालाबों को ही जलसंसाधन विभाग देख रेख कर रहा है।

The department is handling only 104 ponds out of 966