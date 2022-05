जंगलों से सागौन की लकड़ी की नहीं रुक रही कटाई, वन विभाग के अधिकारियों ने किया सागौर जब्त

वन विभाग की टीम ने गुरुवार की रात में ५० हजार रुपए की सागौन लकड़ी को जब्त किया है। सागौन लग जाने वाले आरोपी फरार हो गए है। उसके बाद वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके अपनी ही पीठ थपथपा रही है।

टीकमगढ़/निवाड़ी. वन विभाग की टीम ने गुरुवार की रात में ५० हजार रुपए की सागौन लकड़ी को जब्त किया है। सागौन लग जाने वाले आरोपी फरार हो गए है। उसके बाद वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके अपनी ही पीठ थपथपा रही है। जबकि ओरछा के जंगलों में अवैध तरीके से वर्षो से कटाई चली आ रही है। जिसे पकडऩे में वन विभाग कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है।

समीपस्थ उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र में सागवान लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय है जो लगातार मध्य प्रदेश के जंगलों से सागौन की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग के अमले द्वारा उन तस्करों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। कभी कबार वन विभाग एकाद सागौन लकड़ी की धर पकड़ कर अपनी ही पीठ थपथपा लेती है। जबकि ओरछा क्षेत्र के जंगलों में लगातार सागवान की लकड़ी की कटाई कर अवैध परिवहन का सिलसिला जारी है।

