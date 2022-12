बच्चों की गणवेश अब फि र से पालकों को राशि देने की तैयारी, अब तक नहीं मिली ड्रेस

आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों को गणवेश नहीं मिल सकी है। समूहों द्वारा समय से काम पूरा न कर पाने के चलते विभाग ने इन्हें विफल बताकर पालकों के खातों में राशि पहुंचाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। विदित हो कि गणवेश वितरण को लेकर पूरे जिले से लगातार शिकायतें आ रही है।

