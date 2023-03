जब से लिया कनेक्शन, तब से नहीं चुकाया ४८२४ उपभोक्ताओं ने बिजली बिल

दोनों जिलों में ४ हजार ८२४ बिजली उपभोक्ता ऐसे है, जिन्होंने बिजली का कनेक्शन तो करा लिया, लेकिन बिल आज तक नहीं भरा। जिनक ी बिल राशि का आंकड़ा ३५ करोड पार कर चुका है। वसूली के लिए नेशनल लोक अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस और वसूली टीम के जाने पर भी कोई असर नहीं हुआ है। बिजली कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है।

The departure of the notice and recovery team also had no effect