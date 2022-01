गोशालाओं के लिए बनाए जाएगें नोडल अधिकारी, उद्यानिकी और वन विभाग से चारा देने के दिए निर्देश

जिले की गोशालाओं मवेशियों को रखने और उनका संचालन करने के लिए बैठक आयोजन किया गया। बैठक में मवेशियों के चारा प्रदान करने के लिए उद्यानिकी विभाग और वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

टीकमगढ़. जिले की गोशालाओं मवेशियों को रखने और उनका संचालन करने के लिए बैठक आयोजन किया गया। बैठक में मवेशियों के चारा प्रदान करने के लिए उद्यानिकी विभाग और वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वहां पर वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के निर्देश दिए गए है। उसकी देखरेख के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएगें। जिनका सम्र्पक लिखा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवदी द्वारा की गई। अतिथि खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी रहे।

कलेक्टर सभागार में गोशालाओं की दशा सुधारने के लिए पशु विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, जिला पंचायत के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। उस दौरान कहा कि जिले की प्रत्येक अनुभाग स्तरीय गोशाला क्रियान्वयन समिति की बैठक ५ तरीख को तय की जाएगी। उसका प्रतिवेदन जिम्मेदार विभाग को सौंपा जाएगा। वर्ष २०२१ के अप्रैल, मई जून, जुलाई, अगस्त में निर्माण की गई गोशालाओंं की शेष बची राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए है। मवेशियों को पेयजल सुविधाएं बनाने के लिए बिजली कनेक्शन कराने के लिए राशि और पानी की बिजली मोटर दी गई। उन्हें जल्दी चालू करने की बात कही है। नस्ले बढ़ाने के लिए सांडों को रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गोशालाओंं में चारा उत्पादन और वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाएगा।

खाली पड़ी गोशालाएं, रबी फसलों को नुकसान पहुुंचा रहे आवरा मवेशी

जिले में दो सैकड़ों से अधिक गोशालाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन वह खाली पड़ी है। उनमें इस समय चारा और पानी की कमी है। जिसके कारण गायों को भूख रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की मद्द से जिले की कुछ गोशालाओं में रह रहे मवेशियों को चारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मवेशी खुले में घूम रहे है। उनके द्वारा किसानों द्वारा बोई गई रबी फसलों को नुकसान हो रहा है।

