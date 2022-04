गोशालाओं में जमा नहीं कर रहे जिम्मेदार भूखा, किसानों के खलियानों से हो रहा खत्म

जिले में सैकड़ों की संख्या में गोशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें आधा सैकड़ों से अधिक गौशालाओं को चालू कर दिया है। उसमें गायों को भी रख दिया है। उनके भूसा जमा करने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत सीइओ को दी गई है।

The efforts of the group operators are visible, the responsibility given to the Janpad Panchayat CEO