३५ लाख रुपए की हो रही बिजली चोरी, काटे जा रहे कनेक्टशन

शहर एवं टीकमगढ़ डिवीनन में ७२ हजार उपभोक्ताओं द्वारा छह महीने से बिल जमा नहीं किया जा रहा है। जहां उन पर ६० करोड़ से अधिक की राशि बकाया पड़ी है। इसके साथ ही हर महीने ३५ लाख रुपए की बिजली चोरी की जा रही है। बकाया राशि और बिजली चोरी को रोकने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा हैै।

The electricity company launched a campaign against defaulters