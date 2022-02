पीएम आवास के लिए सर्वे में बनाई गई 3306 हितग्राहियों की नई सूची

नगरपालिका क्षेत्र में जीर्णशीर्ण और कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को पीएम आवास का लाभ देने के लिए दिसम्बर २०२१ और जनवरी २०२२ में नया सर्वे किया गया है। यह सर्वे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों द्वारा किया गया है।

The first installment was not received on 504, the second on 1824 and the third installment on 3396