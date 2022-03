केंद्रों के सामने लगे कचरे के ढेर, प्रदूषण के बीच बैठकर वितरण कर रहे पोषण सामग्री

जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों के सामने अधिकतर कचरे के ढेर लगे हुए है। उन्हीं के बीच बैठकर नौनिहालों को पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। जबकि महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा हर सप्ताह निरीक्षण किया जा रहा है।

The gram panchayat and women and child development do not care about the safety of the children