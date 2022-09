संकट में अन्नदाता, बारिश से आवागमन हुए बंद

तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से अन्नदाता संकट में आ गया है। खेतों में कटी पड़ी खरीफ फसल डूब गई, वहीं कई क्षेत्रों में नालों के सहारे फसलें पानी में बह गई है। २४ घंटे की बारिश ने २.8 इंच का आंकड़ा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही इस बारिश से कई मकान गिर गए है।



टीकमगढ़़. तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से अन्नदाता संकट में आ गया है। खेतों में कटी पड़ी खरीफ फसल डूब गई, वहीं कई क्षेत्रों में नालों के सहारे फसलें पानी में बह गई है। २४ घंटे की बारिश ने २.8 इंच का आंकड़ा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही इस बारिश से कई मकान गिर गए है। इसके साथ ही बान सुजारा बांध में अधिक पानी एकत्रित होने से गुरुवार की सुबह 8 बजे ५६० क्यूमैक्स पानी को छोड़ दिया है। उससे धसान नहीं के पुल पर पानी आ गया है और झांसी, मोहनगढ़, लिधौरा के साथ अन्य मागों का आवागमन बंद हो गया है।

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में उड़द और मूंग हजारों में हैक्टेयर में उड़द और मूंग बोई गई थी। करीब एक हफ्ता से कटाई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद खेतों में सूर्य की धूप के लिए फैला दिए थे। फिर तीन दिनों से बारिश शुरु हुई और रुकने का नाम नहीं लिया। अब वह फसल पानी में डूब गई है। कई स्थानों की तो फसलें पानी में बह गई है। जो फसलें बची है उनमें पौधें उग आए है। लड़वारी निवासी किसान रतन सिंह, वीर सिंह और अखिलेश राजपूत ने बताया कि खेत बारिश के पानी से तालाब की तरह हो गए है। फलियों के साथ पेड़ भीड़ सड़ गए है। अब उनमें पशुओं के लिए भूसा की भी उम्मीद खत्म हो गई है।

२४ घंटे और पूरी बारिश का यह है आंकड़ा

टीकमगढ़ जिले में २४ की बारिश ने २.8 इंच का आंकड़ा दर्ज किया है। टीकमगढ़ में ४० एमएम, बडागांव धसान में १५ एमएम, बल्देवगढ़ में ३7 एमएम, खरगापुर में ४० एमएम,जतारा में ५६ एमएम, मोहनगढ़ में १६० एमएम, लिधौरा में १8० एमएम और पलेरा में ३३ एमएम बारिश दर्ज की गई है। जबकि पूरी बारिश का आंकड़ा ३० इंच दर्ज किया गया है। जहां टीकमगढ़ में ३१.६ इंच, बडागांव धसान में ३०.8 इंच, बल्देवगढ़ में २६.६ इंच, खरगापुर में २8.४ इंच ,जतारा में २9.३ इंच, मोहनगढ़ में ३४ इंच, लिधौरा में २9.६ इंच और पलेरा में ३४.१ इंच बारिश दर्ज की गई है। भू-अभिलेख अधिकारी एमएल जैन का कहना था कि २४ घंटे में २.8 इंच बारिश दर्ज की गई है। अभी संभावना और जताई जा रही है।

जनजीवन हुआ प्रभावित

तीन दिन लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मजदूर मजूदरी करनेे और बच्चें स्कूल नहीं जा पा रहे है। इसके साथ ही लोगों के अन्य कार्य भी प्रभावित हुए है। सोयाबीन और मूंगफली को छोड़ स भी फसले खराब हो गई है। खेत और खलियानों ने तालाब का रुप ले लिया है। कई किसानों ने तो कुछ फसलों को बचाया है, उन्हें घरों में एकत्रित करके रख लिया है। अब पूरा परिवार एकजुट होकर उड़द और मूंग की फलियों को तोड़ रहे है। उन्हें तोड़कर अगले वर्ष के लिए बीच बना सके।

बान सुजारा बांध से छोड़ा गया ५६० क्यूमैक्स पानी

सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेश में अनुविभागीय अधिकारी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उपसंभाग टीकमगढ़ मप्र आरएस शेजवार ने बताया कि धसान नदी के ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश से बान सुजारा बांध में पानी एक त्रित हो गया है। वह पानी बांध की निर्धारित स्थिति से अधिक हो गया है। सुरक्षा को लेकर गुरुवार की सुबह 8 बजे बांध के दरवाजे खोलकर नदी से 560 क्यूमैक्स पानी को छोड़ा गया है। इससे बांध के नीचे धसान नदी में लगभग 3 से 4 फु ट जलस्तर बढ गया है। सुरक्षा का संदेश सोशल मीडिया पर ही दिया है।

यह मार्ग रहे बंद

रात से हो रही बारिश से झांसी हाइवें दिगौड़ा की पुलिया, ज्यौरा और लिधौरा के साथ मोहनगढ़ के पुलों पर पानी आ गया है। सुबह से दोपहर तक आवागमन बंद रहा है। इस प्रकार की समस्या से जनजीवन के साथ आवागमन प्रभावित रहा है। लोगों द्वारा पुल पार करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सुरक्षा में रहने के लिए जागरु किया जा रहा रहा था। स्थानीय लोगोंं का कहना था कि यह समस्या बारिश के दौरान देखने को मिलती है।





