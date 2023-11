८० पर पहुंचा डेंगू का आंकड़ा,२४ आशा कार्यकर्ताओंं को किया तैनात

नगरपालिका के २७ वार्डों में आज तक ७१ के करीब डेंगू के केस दर्ज हो गए है। जिसमें ९ के करीब ग्रामीण क्षेत्रों से आए है। उसमें से ५ अन्य जिलों के केस शामिल है। यह केस ५ से १५ वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक मिले है।

The investigation report of November 7 revealed two cases of dengue.