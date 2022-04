11 करोड़ की भूमि को किया मुक्त, 3 हेक्टेयर भूमि किए थे कब्जा

निवाड़ी तिगेला स्थित उप जेल का उन्नयन कर जिला जेल बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। उसके लिए शासकीय भूमि जिला जेल के लिए आवंटित की गई थी।



टीकमगढ़/ निवाड़ी. निवाड़ी तिगेला स्थित उप जेल का उन्नयन कर जिला जेल बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। उसके लिए शासकीय भूमि जिला जेल के लिए आवंटित की गई थी। लेकिनशासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मामले की शिकायत उप जेल के जेलर विकास जैन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई। मंगलवार को प्रशासन ने ३ हेक्टेयर ११ करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

The land allotted for the jail was freed from encroachers, Collector, SP inspected the spot