फरवरी तक लगाए जाएगें यात्री और स्कूली बसों में पैनिक बटन

जिले की यात्री और स्कूल बसों में अगले महीने तक पैनिक बटन लगाए जाएगें। बटन दबाते ही वाहन की लोकेशन और पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी मिल जाएगी। दुर्घटना स्थल पर भी वाहन मालिकों के पहले १०० डायल पुलिस पहुंचेगी। फिटनेस भी पैनिक बटन होने पर की जाएगी।

The location will be known as soon as the button is pressed, the control room will get immediate information at the time of accidents