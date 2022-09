स्कूलों में समय पर नहीं पहुंच रहे शिक्षक, सभी ने बनाए बहाने

शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। यह हाल गुरुवार को आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में देखने को मिला है। सुबह १०.३० बजे की जगह स्कूलों में शिक्षक सुबह ११ और ११.३० बजे तक भी नहीं पहुंच रहे है।



टीकमगढ़. शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। यह हाल गुरुवार को आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में देखने को मिला है। सुबह १०.३० बजे की जगह स्कूलों में शिक्षक सुबह ११ और ११.३० बजे तक भी नहीं पहुंच रहे है। जिनका छात्र इंजतार करते-करते वापस घर की ओर जा रहे है। उस पर भी जिम्मेदार विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

गुरुवार की सुबह से१२ बजे तक पत्रिका की टीम ने स्कूलों का जायजा लिया, जहां पर स्कूलों की स्थिति शिक्षा विभाग के नियमों के उलट दिखाई दिए। कई स्कूल ऐसे मिले जहां छात्र-छात्राएं शिक्षकों का इंतजार कर रहे थे तो वहीं कई स्कूल ऐसे भी थे, जिनमें शिक्षक ही मुख्य दरवाजा खुलने का इंतजार अन्य शिक्षकों का कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि कई बार मेडम का इंतजार करते करते घर वापस होना पड़ता है। अगर शिकायत करते है तो राजनीतिक दबाब अन्य शिक्षकों पर डाला जाता है और सीनियर का अन्य स्थानों पर स्थानांतरण करने की धमकी भी दी जाती है। जहां शिक्षा देने की जगह समय काटने का काम किया जा रहा है। यह स्थिति टीकमगढ़ विकासखण्ड क्षेत्र के नजदीक वाले स्कूलों में अधिक देखने को मिल रहा है। जिसकी जानकारी डीपीसी के साथ बीआरसी को मौखिक दे चुके है।

The lock was found on the doors and the children kept waiting for the teachers