प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को दी जाएगी खड़ी मूंग

टीकमगढ़. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं कुपोषण मिटाया जाएगा। इसके लिए दोनों जिले के २३१7 स्कूलों के १ लाख 76 हजार छात्राओं को २३ लाख ४० हजार किलो खड़ी मूंह देने की योजना बनाई है। इसका शुभारंभ मध्यान्ह भोजन योजना के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत उचित मूल्य दुकानों से वितरण किया जाएगा। यह सामग्री दो प्रकार के थैलों में दी जाएगी। वितरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएगें। जिसकी जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। खाद विभाग और क्वालिटी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मप्र भोपाल के राज्य समन्वयक आलोक कुमार सिंह ने आदेश में कहा कि कोरोना काल के समय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में १76 दिन तक राशन वितरण नहीं किया गया था। जिसके तहत शासन स्तर पर प्राथमिक शाला के प्रति बच्चों को १० किलो खड़ी मूंग और माध्यमिक शाला के प्रति बच्चों को १५ किलो मूंग वितरण दी जाएगी। इससे कुपोषण का अंत होगा। जिससे बच्चों की दिमागी हालात में वृद्धि होगी और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जिसके तहत अप्रेल में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह शुभारंभ मध्यान्ह भोजन योजना के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत वितरण किया जाएगा। जिसके लिए स्कूलों के तहत उचित मूल्य दुुकानों को चिन्हित किया गया है। उन उचित मूल्य दुकानों पर २३ लाख ४० हजार किलो खड़ी मूंग को पहुंचा दिया गया है।

कुपोषण को मिटाने के लिए उठाया यह कदम

शासन ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए खड़ी मूंग वितरण का कदम उठाया है। शासन ने प्राथमिक प्रति छात्र का भोजन पकाने की राशि ४ रुपए 97 पैसे मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत मूंग की दर प्रति किलो 87.57 रुपए है। जिन्हे १० किलो खड़ी मूंग दी जाएगी और माध्यमिक प्रति छात्र का भोजन पकाने की राशि 7 रुपए 45 पैसे मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत मूंग की दर प्रति किलो 87.57 रुपए है। जिन्हें १५ किलो खडी मूंग दी जाएगी।

इन्हे दी गई जिम्मेदारी

कलेक्टर को दिए गए आदेश में कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओंं को मूंग वितरण करने का कार्यादेश मप्र राज्य विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड द्वारा किया गया है। इस योजना की जिम्मेदारी कलेक्टर, जिला पंचायत सीइओ, टास्क मैनेजर एवं क्वालिटी की देखरेख में खड़ी और अच्छी मूंग को दिया गया है।जिला स्तर पर अनाज का सैम्पल लिया गया है।

