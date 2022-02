खरगापुर विधायक की की पहल पर कलेक्टर ने किया आदेश जारी. जिले से बाहर नहीं जाएगा जिले का भूसा

खरीफ और रबी फसलों का भूखा जिले से बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाकर विभिन्न विभागों को आदेश कर दिए है। जिले में जो भूसा निकलेगा, उसका उपयोग जिले में ही किया जाएगा। यह आदेश कलेक्टर ने कर दिया है।



टीकमगढ़. खरीफ और रबी फसलों का भूखा जिले से बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाकर विभिन्न विभागों को आदेश कर दिए है। जिले में जो भूसा निकलेगा, उसका उपयोग जिले में ही किया जाएगा। यह आदेश कलेक्टर ने कर दिया है। इस आदेश से जिले के १० लाख से अधिक मवेशियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।

पशु विभाग के डॉ. डीके विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में सैकड़ों की संख्या में गोशालाएं निर्माण की गई है। इसके साथ ही अन्य गोशालाओं को निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। जिनमें गोवंश को रखा गया है। लेकिन उनके लिए इन दिनों भूसा खत्म हो गया है। जिसके कारण गोवंश को भूसा की व्यवस्थाएं करवाना मुश्किल हो गया है। जिसके कारण गोशाला समितियों को समितियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के सरपंचों ने खरगापुर विधायक राहुुल सिंह लोधी से जिले का भूसा जिले में रहने की मांग क ी थी। उनकी मांग पर खरगापुर विधायक ने कलेक्टर को जानकारी उसके बाद गोशाला समितियों के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। उसके बाद कलेक्टर ने मप्र चारा निर्यात नियंत्रण के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले से बाहर जाने वाले भूसा पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह है आदेश

कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जिले में पशु चारे की कमी की आशंका को देखते हुए चारा और भूसा को जिले और प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्यात करने पर प्रतिबंध कर दिया है। उनका कहना था कि सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़बी, जवार डंठल को मप्र चारा निर्यात नियंत्रण आदेश २००० में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल से प्रतिबंधित कर दिया है। इससे किसान, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबिंधित पशु चारा का परिवहन नाव, रेल, यान से निर्यात नहीं करेगा।

The number of cows and buffaloes in the district is more than 6 lakhs.