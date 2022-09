शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर दिया जाएगा जोर

नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड दो में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जोर देने की बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्था खुलवाने की भी मांग रखी है। बंडा नाला का सौंदर्रीकरण करने और पुल पर रैलिंग लगाने की बात नपा में रखी जाएगी।

The people of the ward will get the hope of development in the city, the benefits of the schemes