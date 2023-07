टूटी पड़ी हरपुरा नहर का निर्माण कार्य हुआ शुरू

तालाब जोड़ो परियोजना की टूट पड़ी हरपुरा नहर का निर्माण कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। यह नहर सालों से टूटी पड़ी थी और उसे नया बनाने के लिए एक महीना पहले खोदा गया था लेकिन निर्माण कार्य बंद कर दिया था।

The ponds from Jodo Canal to Mohangarh will be filled