विकास की राह ताक रहा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आलपुर

जिले के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत अपनी दुर्दशा पर इन दिनों आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि इस ग्राम तक पहुंचने के लिए सडक़ जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। गांव के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते दो किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

The population of the village with the help of two handpumps, neither paved road nor tap-water scheme